ВСУ атаковали ещё один российский энергообъект

ВСУ атаковали подстанцию в селе Подывоте Севского района Брянской области. Об этом в личном телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Киевский режим продолжает наносить удары по объектам энергетики. Украинские террористы, несмотря на заявления о прекращении ударов по объектам российской энергетики, атаковали с помощью FPV — дронов село Подывотье Севского района. Пострадавших нет», — написал он.