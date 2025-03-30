ВСУ атаковали ещё один российский энергообъект
Богомаз: Дрон ВСУ атаковал подстанцию в селе Подывотье Брянской области
ВСУ атаковали подстанцию в селе Подывоте Севского района Брянской области. Об этом в личном телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Киевский режим продолжает наносить удары по объектам энергетики. Украинские террористы, несмотря на заявления о прекращении ударов по объектам российской энергетики, атаковали с помощью FPV — дронов село Подывотье Севского района. Пострадавших нет», — написал он.
Губернатор уточнил, что ВСУ нанесли удар по трансформаторной подстанции. Атака привела к нарушению энергоснабжения в населённом пункте.
Напомним, 18 марта президент РФ Владимир Путин принял предложение США начать взаимное с Киевом 30-дневное перемирие, которое распространяется на удары по объектам энергоструктуры. Украинская сторона не стала обременять себя выполнением взятых обязательств — одним из ярких примеров демонстрации «договороспособности» киевского режима стал двойной удар по ГИС «Суджа» 28 марта, практически полностью её уничтоживший. По информации Минобороны России, вопреки публичным заявлениям Владимира Зеленского, ВСУ лишь нарастили количество ударов по российской энергетике.
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