Силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Крымом
Дежурные средства ПВО уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Республики Крым. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
«В период с 16.50 до 17.20 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении военного ведомства.
Ранее Life.ru сообщал, что в Брянской области были сбиты несколько беспилотников. Российские силы противовоздушной обороны выявили и ликвидировали два украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа в воздушном пространстве региона. Обошлось без пострадавших и материального ущерба.
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