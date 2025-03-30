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Регион
30 марта, 16:03

Силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Крымом

Дежурные средства ПВО уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Республики Крым. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

«В период с 16.50 до 17.20 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении военного ведомства.

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Ранее Life.ru сообщал, что в Брянской области были сбиты несколько беспилотников. Российские силы противовоздушной обороны выявили и ликвидировали два украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа в воздушном пространстве региона. Обошлось без пострадавших и материального ущерба.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Александра Мышляева
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