Силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Крымом

Дежурные средства ПВО уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Республики Крым. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

«В период с 16.50 до 17.20 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении военного ведомства.