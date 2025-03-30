Священник призвал проверить учебник по семьеведению, написанный псевдопсихологом

Один из разделов учебника по «Семьеведению» был написан Ксенией Мосуновой, последователем родологии — псевдонаучного эзотерического учения, утверждающего, что жизненные трудности человека якобы связаны с грехами его предков. На это обратил внимание священник Павел Островский.

«Если кто не знает, то родология является псевдонаукой эзотерического направления, что можно легко проверить, прочитав, например, рассказы самой Ксении в своей книге о том, как она консультирует людей; я не пожалел денег и купил книгу и всё лично проверил», — написал он у себя в телеграм-канале, отметив, что якобы психолог попадала под волну хейта в передаче Андрея Малахова.

Островский заявил, что требует немедленно обнародовать текст учебника в бесплатном доступе для всех, чтобы каждый мог внимательно ознакомиться с его содержанием до того, как он попадёт на парты в общеобразовательных школах.