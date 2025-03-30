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30 марта, 19:13

В Молдавии назвали причину роста заболеваемости африканской чумой среди свиней

Минсельхоз Молдавии: Причиной вспышки чумы свиней стала миграция скота с Украины

Фото © Shutterstock / FOTODOM / matej_z

Фото © Shutterstock / FOTODOM / matej_z

Министр сельского хозяйства Молдавии Людмила Катлабуга заявила, что вспышка африканской чумы свиней (АЧС) в стране связана с продолжающимся конфликтом на Украине. По её словам, миграция животных, в том числе диких кабанов, переносящих вирус, через границу из зоны конфликта создаёт условия для дальнейшего развития чрезвычайной ситуации.

Катлабуга подчеркнула, что рост заболеваемости среди скота наносит значительный экономический ущерб животноводству, и уже привёл к росту цен на свинину на 20-25%.

Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSA) сообщает о десятках очагов африканской чумы свиней (АЧС), зафиксированных в центральных и южных районах Молдавии за последние два месяца. В связи с этим в ряде областей введён карантин. Власти страны призывают население сообщать о найденных мёртвых животных и обещают вознаграждение в размере 50 евро.

Беспокойство в связи с ситуацией также выразили власти Приднестровья.

Известно, что АЧС — вирусное заболевание, крайне опасное для свиней. Особенность болезни в том, что она не поддаётся лечению, и против неё не разработана вакцина, что делает чуму серьёзной проблемой для сельского хозяйства и свиноводства.

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Ранее стало известно, что после почти полувекового запрета Аргентина вновь разрешает экспорт живого скота. Правительство отменило указ 1973 года, который ограничивал экспорт крупного рогатого скота для убоя и потребления.

Ольга Сливченко
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