В Молдавии назвали причину роста заболеваемости африканской чумой среди свиней

Министр сельского хозяйства Молдавии Людмила Катлабуга заявила, что вспышка африканской чумы свиней (АЧС) в стране связана с продолжающимся конфликтом на Украине. По её словам, миграция животных, в том числе диких кабанов, переносящих вирус, через границу из зоны конфликта создаёт условия для дальнейшего развития чрезвычайной ситуации.

Катлабуга подчеркнула, что рост заболеваемости среди скота наносит значительный экономический ущерб животноводству, и уже привёл к росту цен на свинину на 20-25%.

Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSA) сообщает о десятках очагов африканской чумы свиней (АЧС), зафиксированных в центральных и южных районах Молдавии за последние два месяца. В связи с этим в ряде областей введён карантин. Власти страны призывают население сообщать о найденных мёртвых животных и обещают вознаграждение в размере 50 евро.

Беспокойство в связи с ситуацией также выразили власти Приднестровья.

Известно, что АЧС — вирусное заболевание, крайне опасное для свиней. Особенность болезни в том, что она не поддаётся лечению, и против неё не разработана вакцина, что делает чуму серьёзной проблемой для сельского хозяйства и свиноводства.