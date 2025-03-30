Киеву вряд ли стоит надеяться на получение бесплатной военной помощи от Вашингтона. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков в личном телеграм-канале.

«Украина пытается торговаться с [президентом США Дональдом] Трампом по поводу «минеральной сделки», хотя один раз это уже стало причиной конфликта между Трампом и [Владимиром] Зеленским. При этом Киев хочет продолжать получать оружие и разведанные из США. Скорее всего, этот фокус у киевского руководства не пройдёт», — говорится в посте.

Сенатор напомнил, как вице-президент Штатов Джей Ди Вэнс вместе с главой Белого дома устроили публичную выволочку «нахлебникам» из Евросоюза, которые пытались обеспечить себя за счёт американцев в торговой и оборонной сферах — и в том случае речь шла о самых ближайших союзниках Вашингтона. А к Киеву у руководства Штатов очевидно другое отношение — власти Незалежной, привыкшие, что им всё дают бесплатно, тем более считают нахлебниками.