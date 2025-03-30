Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что, по его мнению, западные страны мобилизовали усилия для поддержки правительства Владимира Зеленского. Весь Запад поставлен «под ружьё», чтобы «на своих штыках» предпринять попытки продлить жизнь нацистского режима в Киеве. Это заявление было сделано в интервью для проекта «Без срока давности. Фронт без линии фронта», текст которого опубликован на сайте МИД РФ.

«Сейчас мы видим, что почти весь европейский Запад поставлен «под ружьё» для того, чтобы «на своих штыках» пытаться продлить жизнь нацистского режима Зеленского. Как и в эпоху Адольфа Гитлера, это делается под нацистскими флагами, с шевронами СС дивизии «Мертвая голова» и так далее», — подчеркнул глава российского министерства.