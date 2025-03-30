Life.ru дал советы, которые помогут вернуться из кальянной без туберкулёза и язвы желудка
SHOT ПРОВЕРКА: Курение кальяна может вызвать туберкулёз и хеликобактериоз
Туберкулёз и хеликобактериоз, поражающий желудок, можно подхватить через кальян, и даже использование одноразового мундштука не спасёт от недуга. Об этом рассказали коллеги из SHOT ПРОВЕРКИ.
Дело в том, что в самих шлангах кальянов после использования появляется конденсат, являющийся благоприятной средой развития опасных для здоровья человека микроорганизмов — бактерий туберкулёза, вирусов герпеса и стафилококков, возбудителей ОРВИ, ангины и хеликобактера. Сменный мундштук не способен защитить от вдоха этого конденсата.
Хорошая новость для любителей кальяна — подстраховаться от заражения можно. Для этого необходимо выбирать заведения, где трубки дезинфицируют специальным раствором после каждого гостя или используют одноразовые шланги.
Ранее врач общей практики назвала профессии, представителям которых заражение туберкулёзом грозит больше прочих. По её словам, в группе риска находятся работники больниц, приютов для бездомных и пенитенциарных учреждений.
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