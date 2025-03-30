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30 марта, 18:12

Life.ru дал советы, которые помогут вернуться из кальянной без туберкулёза и язвы желудка

SHOT ПРОВЕРКА: Курение кальяна может вызвать туберкулёз и хеликобактериоз

Туберкулёз и хеликобактериоз, поражающий желудок, можно подхватить через кальян, и даже использование одноразового мундштука не спасёт от недуга. Об этом рассказали коллеги из SHOT ПРОВЕРКИ.

  • Кальяны являются настоящим рассадником бактерий. Изображение © SHOT ПРОВЕРКА
    Кальяны являются настоящим рассадником бактерий. Изображение © SHOT ПРОВЕРКА
  • В трубке кальяна остаётся конденсат от прошлого пользователя, от которого не защитит даже сменная насадка. Изображение © SHOT ПРОВЕРКА
    В трубке кальяна остаётся конденсат от прошлого пользователя, от которого не защитит даже сменная насадка. Изображение © SHOT ПРОВЕРКА
  • Конденсат может содержать бактерию туберкулёза, вирусы герпеса и стафилококки, возбудители ОРВИ и ангины, хеликобактер. Изображение © SHOT ПРОВЕРКА
    Конденсат может содержать бактерию туберкулёза, вирусы герпеса и стафилококки, возбудители ОРВИ и ангины, хеликобактер. Изображение © SHOT ПРОВЕРКА
  • В трубке создаётся благоприятная среда для развития опасных бактерий. Изображение © SHOT ПРОВЕРКА
    В трубке создаётся благоприятная среда для развития опасных бактерий. Изображение © SHOT ПРОВЕРКА
  • Снизить риск можно, посещая места, где дезинфицируют трубки после каждого гостя, или используют одноразовые. Изображение © SHOT ПРОВЕРКА
    Снизить риск можно, посещая места, где дезинфицируют трубки после каждого гостя, или используют одноразовые. Изображение © SHOT ПРОВЕРКА

Кальяны являются настоящим рассадником бактерий. Изображение © SHOT ПРОВЕРКА

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Дело в том, что в самих шлангах кальянов после использования появляется конденсат, являющийся благоприятной средой развития опасных для здоровья человека микроорганизмов — бактерий туберкулёза, вирусов герпеса и стафилококков, возбудителей ОРВИ, ангины и хеликобактера. Сменный мундштук не способен защитить от вдоха этого конденсата.

Хорошая новость для любителей кальяна — подстраховаться от заражения можно. Для этого необходимо выбирать заведения, где трубки дезинфицируют специальным раствором после каждого гостя или используют одноразовые шланги.

В Центре Минздрава раскрыли Life.ru, чем обернётся вечер в кальянной с друзьями
В Центре Минздрава раскрыли Life.ru, чем обернётся вечер в кальянной с друзьями

Ранее врач общей практики назвала профессии, представителям которых заражение туберкулёзом грозит больше прочих. По её словам, в группе риска находятся работники больниц, приютов для бездомных и пенитенциарных учреждений.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Artem Beliaikin

Юрий Лысенко
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