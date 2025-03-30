Life.ru дал советы, которые помогут вернуться из кальянной без туберкулёза и язвы желудка

Туберкулёз и хеликобактериоз, поражающий желудок, можно подхватить через кальян, и даже использование одноразового мундштука не спасёт от недуга. Об этом рассказали коллеги из SHOT ПРОВЕРКИ.











Дело в том, что в самих шлангах кальянов после использования появляется конденсат, являющийся благоприятной средой развития опасных для здоровья человека микроорганизмов — бактерий туберкулёза, вирусов герпеса и стафилококков, возбудителей ОРВИ, ангины и хеликобактера. Сменный мундштук не способен защитить от вдоха этого конденсата.

Хорошая новость для любителей кальяна — подстраховаться от заражения можно. Для этого необходимо выбирать заведения, где трубки дезинфицируют специальным раствором после каждого гостя или используют одноразовые шланги.