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24 марта, 16:42

Названы профессии, представители которых сильно рискуют подхватить туберкулёз

Врач Боброва: Постоянный стресс может способствовать развитию туберкулёза

Постоянный стресс может способствовать развитию туберкулёза. Негативными факторами также считаются плохое питание, вредные привычки и дефицит витаминов, которые подрывают иммунную систему человека. Об этом предупредила врач общей практики Татьяна Боброва.

По её словам, представители некоторых профессий больше остальных находятся в группе риска. Так, зачастую подхватить туберкулёз могут сотрудники больниц, приютов для бездомных и исправительных учреждений. Опасность заряжения повышается и при определённых недугах.

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«Риск заболеть туберкулёзом выше у людей с ВИЧ, сахарным диабетом, тяжелыми заболеваниями почек и онкопациентов. Также ослабить иммунную систему могут плохое питание, жёсткие диеты, хронический стресс, злоупотребление алкоголем и наркотиками», — заключила собеседница РИАМО.

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Ранее врач рассказала, как защититься от туберкулёза, который может протекать бессимптомно. Кстати, в России разработали «электронный нос» для быстрой диагностики заболеваний.

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Борис Эльфанд
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