Названы профессии, представители которых сильно рискуют подхватить туберкулёз

Постоянный стресс может способствовать развитию туберкулёза. Негативными факторами также считаются плохое питание, вредные привычки и дефицит витаминов, которые подрывают иммунную систему человека. Об этом предупредила врач общей практики Татьяна Боброва.

По её словам, представители некоторых профессий больше остальных находятся в группе риска. Так, зачастую подхватить туберкулёз могут сотрудники больниц, приютов для бездомных и исправительных учреждений. Опасность заряжения повышается и при определённых недугах.