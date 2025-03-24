Названы профессии, представители которых сильно рискуют подхватить туберкулёз
Врач Боброва: Постоянный стресс может способствовать развитию туберкулёза
Постоянный стресс может способствовать развитию туберкулёза. Негативными факторами также считаются плохое питание, вредные привычки и дефицит витаминов, которые подрывают иммунную систему человека. Об этом предупредила врач общей практики Татьяна Боброва.
По её словам, представители некоторых профессий больше остальных находятся в группе риска. Так, зачастую подхватить туберкулёз могут сотрудники больниц, приютов для бездомных и исправительных учреждений. Опасность заряжения повышается и при определённых недугах.
«Риск заболеть туберкулёзом выше у людей с ВИЧ, сахарным диабетом, тяжелыми заболеваниями почек и онкопациентов. Также ослабить иммунную систему могут плохое питание, жёсткие диеты, хронический стресс, злоупотребление алкоголем и наркотиками», — заключила собеседница РИАМО.
Ранее врач рассказала, как защититься от туберкулёза, который может протекать бессимптомно. Кстати, в России разработали «электронный нос» для быстрой диагностики заболеваний.