В воскресенье в Амстердаме прошла демонстрация, на которой десятки людей выступили за мир и против поставок оружия Украине со стороны западных стран. Участники акции также почтили память жертв трагедии в Одессе 2 мая 2014 года.

Митинг начался в центре города на площади Дам. Люди вышли с лозунгами, призывающими Запад прекратить вооружать Украину и начать мирные переговоры. На плакатах были надписи: «Нет оружию ради мира», «Нет войне между НАТО и Россией!», «Остановите Зеленского!», «Зеленский, прекрати убивать свой народ!». Кроме того, участники принесли белые и голубые флаги, символизирующие мир.