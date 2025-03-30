«Остановите Зеленского!»: В Амстердаме демонстранты выступили против поставок оружия Киеву
В Амстердаме прошла демонстрация против поставок оружия на Украину
В воскресенье в Амстердаме прошла демонстрация, на которой десятки людей выступили за мир и против поставок оружия Украине со стороны западных стран. Участники акции также почтили память жертв трагедии в Одессе 2 мая 2014 года.
Митинг начался в центре города на площади Дам. Люди вышли с лозунгами, призывающими Запад прекратить вооружать Украину и начать мирные переговоры. На плакатах были надписи: «Нет оружию ради мира», «Нет войне между НАТО и Россией!», «Остановите Зеленского!», «Зеленский, прекрати убивать свой народ!». Кроме того, участники принесли белые и голубые флаги, символизирующие мир.
А ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Киеву вряд ли стоит надеяться на получение бесплатной военной помощи от Вашингтона. Он напомнил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс и президент страны публично раскритиковали «нахлебников» из Евросоюза, которые пытались извлечь выгоду из американских ресурсов в торговле и обороне, несмотря на то, что это касалось ближайших союзников Вашингтона.
Life.ru / Шедеврум