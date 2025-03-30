Решил не обострять: Под Челябинском пьяный водитель протаранил авто, вписался в столб и сбежал

В Южноуральске Челябинской области нетрезвый водитель сильно разогнался, протаранил несколько легковых автомобилей и вписался в столб, едва не перевернувшись. Видео с лихачом опубликовал SHOT.

Гонщик нелегальный в Южноуральске. Видео © SHOT

На опубликованном ролике видно, как чёрный легковой автомобиль на неадекватной скорости сшибает два металлических ограждения и влетает в столб правым боком. От удара его едва не переворачивает.

Очевидцы сообщают, что после столкновения нарушитель скрылся с места происшествия. Однако спустя несколько часов местные жители помогли задержать лихача. Как выяснилось, водитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.