Решил не обострять: Под Челябинском пьяный водитель протаранил авто, вписался в столб и сбежал
SHOT: В Южноуральске пьяный водитель протаранил несколько авто и влетел в столб
В Южноуральске Челябинской области нетрезвый водитель сильно разогнался, протаранил несколько легковых автомобилей и вписался в столб, едва не перевернувшись. Видео с лихачом опубликовал SHOT.
Гонщик нелегальный в Южноуральске. Видео © SHOT
На опубликованном ролике видно, как чёрный легковой автомобиль на неадекватной скорости сшибает два металлических ограждения и влетает в столб правым боком. От удара его едва не переворачивает.
Очевидцы сообщают, что после столкновения нарушитель скрылся с места происшествия. Однако спустя несколько часов местные жители помогли задержать лихача. Как выяснилось, водитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Ранее Life.ru рассказывал о серьёзной аварии с каретой скорой помощи, врезавшейся в автобусную остановку на юге столицы. Пострадали трое сотрудников медицинской службы и ожидавший на остановке человек, их всех госпитализировали с травмами средней степени тяжести.