Владимир Зеленский не планирует закрывать задолженность перед Соединёнными Штатами. Как заявила украинская журналистка Диана Панченко, главарь режима рассматривает кредиты в качестве гуманитарной помощи.

«Это крупнейший аферист века. Украинцы не видели этих денег, военные не видели этих денег. И американцы их теперь тоже не увидят», — отметила Панченко в соцсети X.