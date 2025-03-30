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30 марта, 19:04

«Аферист века»: На Украине усомнились, что Зеленский вернёт США долг

Журналистка Панченко: Зеленский не намерен возвращать долг США

Владимир Зеленский не планирует закрывать задолженность перед Соединёнными Штатами. Как заявила украинская журналистка Диана Панченко, главарь режима рассматривает кредиты в качестве гуманитарной помощи.

«Это крупнейший аферист века. Украинцы не видели этих денег, военные не видели этих денег. И американцы их теперь тоже не увидят», — отметила Панченко в соцсети X.

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А ранее Зеленский представил декларацию о доходах и расходах его семьи за 2024 год. Согласно опубликованным данным, доход составил 15 286 193 гривен (около 31 млн рублей).

Обложка ©

Shutterstock/ FOTODOM / paparazzza

Тимур Хингеев
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