Пушилин: Трое жителей ДНР пострадали из-за атак со стороны ВСУ

Трое жителей Горловки в ДНР пострадали в результате атак ВСУ. Об этом в личном телеграм-канале сообщил глава региона Денис Пушилин.

«Три мирных жителя республики пострадали сегодня в результате киевской агрессии. В Центрально-Городском районе Горловки вследствие применения противником ствольной артиллерии кассетного типа ранения средней степени тяжести получил мужчина 1974 г.р. Также в Горловке машину съёмочной группы «Вести.Донецк» атаковал дрон ВФУ. Водитель и оператор контужены», — написал Пущилин.

Глава ДНР проинформировал, что всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Ранениями гражданских ущерб не ограничился — были повреждены четыре частных дома, два газопровода и два автомобиля (включая машину съёмочной группы). В общей сложности ВС Украины совершили около десяти вооружённых атак с использованием ствольной артиллерии 155-миллиметрового калибра и ударного дрона.