Землетрясение в Таиланде
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 марта, 19:50

Пушилин: Трое жителей ДНР пострадали из-за атак со стороны ВСУ

Трое жителей Горловки в ДНР пострадали в результате атак ВСУ. Об этом в личном телеграм-канале сообщил глава региона Денис Пушилин.

«Три мирных жителя республики пострадали сегодня в результате киевской агрессии. В Центрально-Городском районе Горловки вследствие применения противником ствольной артиллерии кассетного типа ранения средней степени тяжести получил мужчина 1974 г.р. Также в Горловке машину съёмочной группы «Вести.Донецк» атаковал дрон ВФУ. Водитель и оператор контужены»,написал Пущилин.

Глава ДНР проинформировал, что всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Ранениями гражданских ущерб не ограничился — были повреждены четыре частных дома, два газопровода и два автомобиля (включая машину съёмочной группы). В общей сложности ВС Украины совершили около десяти вооружённых атак с использованием ствольной артиллерии 155-миллиметрового калибра и ударного дрона.

Двое трактористов пострадали на полях в Курской области из-за атаки ВСУ
Двое трактористов пострадали на полях в Курской области из-за атаки ВСУ

Напомним, целенаправленный удар украинского БПЛА по автомобилю журналистов из «Вестей.Донецк» в Горловке произошёл днём 30 марта. В машине находились водитель, оператор и корреспондент, последний не пострадал, так как прямого попадания по автомобилю удалось избежать.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Hasith Gunathilake

Юрий Лысенко
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Денис Пушилин
  • Происшествия
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar