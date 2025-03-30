Пушилин: Трое жителей ДНР пострадали из-за атак со стороны ВСУ
Трое жителей Горловки в ДНР пострадали в результате атак ВСУ. Об этом в личном телеграм-канале сообщил глава региона Денис Пушилин.
«Три мирных жителя республики пострадали сегодня в результате киевской агрессии. В Центрально-Городском районе Горловки вследствие применения противником ствольной артиллерии кассетного типа ранения средней степени тяжести получил мужчина 1974 г.р. Также в Горловке машину съёмочной группы «Вести.Донецк» атаковал дрон ВФУ. Водитель и оператор контужены», — написал Пущилин.
Глава ДНР проинформировал, что всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Ранениями гражданских ущерб не ограничился — были повреждены четыре частных дома, два газопровода и два автомобиля (включая машину съёмочной группы). В общей сложности ВС Украины совершили около десяти вооружённых атак с использованием ствольной артиллерии 155-миллиметрового калибра и ударного дрона.
Напомним, целенаправленный удар украинского БПЛА по автомобилю журналистов из «Вестей.Донецк» в Горловке произошёл днём 30 марта. В машине находились водитель, оператор и корреспондент, последний не пострадал, так как прямого попадания по автомобилю удалось избежать.
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