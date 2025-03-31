Российские военные захватили украинский танк Т-80У с новым тактическим знаком

30 марта в Сети появились кадры трофейного танка Т-80У, принадлежащего 5-й отдельной штурмовой бригаде ВСУ. На боевой машине был обнаружен ранее не встречавшийся тактический знак, аналогичный замеченному на другой украинской технике в Часовом Яре.

ВС РФ захватили украинский танк Т-80У. Обложка © Telegram / Военный Осведомитель

Как пишет канал «Военный осведомитель», символ не является опознавательным знаком конкретного подразделения, а скорее указывает на участие техники в общей операции на определённом направлении.

Примечательно, что знак имеет сложную структуру и, судя по всему, наносился с помощью трафарета, что затруднительно в полевых условиях.