СМИ: Военные в Европе готовятся к гибридной войне с Россией

По информации французского издания Le Figaro, ссылающегося на анонимные источники в военных кругах, в странах НАТО активно ведётся подготовка к различным вариантам развития событий. Сообщается, что военные стратеги тщательно прорабатывают как сценарии ограниченных боевых столкновений на территории восточноевропейских стран, так и возможности ведения полномасштабной гибридной войны, включающей кибератаки и информационное противоборство.

Анонимный высокопоставленный представитель французских вооружённых сил подтвердил, что военное руководство альянса готовится к наихудшему развитию событий. При этом эксперты подчёркивают, что вероятность полномасштабного конфликта между Россией и НАТО остаётся низкой, однако полностью исключать возможность локальных военных инцидентов нельзя.