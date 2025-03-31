Землетрясение в Таиланде
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 марта, 23:57

СМИ: Военные в Европе готовятся к гибридной войне с Россией

Le Figaro: Европейская армия готовится к конфликту с Россией

По информации французского издания Le Figaro, ссылающегося на анонимные источники в военных кругах, в странах НАТО активно ведётся подготовка к различным вариантам развития событий. Сообщается, что военные стратеги тщательно прорабатывают как сценарии ограниченных боевых столкновений на территории восточноевропейских стран, так и возможности ведения полномасштабной гибридной войны, включающей кибератаки и информационное противоборство.

Анонимный высокопоставленный представитель французских вооружённых сил подтвердил, что военное руководство альянса готовится к наихудшему развитию событий. При этом эксперты подчёркивают, что вероятность полномасштабного конфликта между Россией и НАТО остаётся низкой, однако полностью исключать возможность локальных военных инцидентов нельзя.

Вскрыты данные о причастности Британии и Франции к уничтожению станции «Суджа»
Вскрыты данные о причастности Британии и Франции к уничтожению станции «Суджа»

На фоне этих сообщений появились данные о том, что некоторые европейские страны могут оказывать давление на украинское командование с требованием активизировать боевые действия в приграничных российских регионах. В частности, упоминались Курская и Белгородская области.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / kirill_makarov

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Франция
  • НАТО
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar