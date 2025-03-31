СМИ: Военные в Европе готовятся к гибридной войне с Россией
Le Figaro: Европейская армия готовится к конфликту с Россией
По информации французского издания Le Figaro, ссылающегося на анонимные источники в военных кругах, в странах НАТО активно ведётся подготовка к различным вариантам развития событий. Сообщается, что военные стратеги тщательно прорабатывают как сценарии ограниченных боевых столкновений на территории восточноевропейских стран, так и возможности ведения полномасштабной гибридной войны, включающей кибератаки и информационное противоборство.
Анонимный высокопоставленный представитель французских вооружённых сил подтвердил, что военное руководство альянса готовится к наихудшему развитию событий. При этом эксперты подчёркивают, что вероятность полномасштабного конфликта между Россией и НАТО остаётся низкой, однако полностью исключать возможность локальных военных инцидентов нельзя.
На фоне этих сообщений появились данные о том, что некоторые европейские страны могут оказывать давление на украинское командование с требованием активизировать боевые действия в приграничных российских регионах. В частности, упоминались Курская и Белгородская области.
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