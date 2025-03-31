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Регион
31 марта, 01:18

МИД: Россия не торопится прощать ушедшие западные компании

В МИД РФ прокомментировали надежды европейского бизнеса на скорое возвращение на российский рынок. Как заявил директор департамента международных организаций Кирилл Логвинов, западные компании ошибочно полагают, что Москва быстро забудет их демонстративный уход.

«Европейцы по-прежнему рассуждают в том ключе, что наша страна, как уже бывало в истории, быстро всё забудет и простит», — отметил дипломат в интервью ТАСС.

Однако каждое возможное возвращение будет рассматриваться индивидуально, с обязательным учётом интересов российских производителей, которые смогли заменить иностранную продукцию.

Названо возможное условие возвращение в РФ западных компаний
Названо возможное условие возвращение в РФ западных компаний

Эта позиция полностью соответствует недавнему заявлению президента Владимира Путина, который подчеркнул приоритет отечественного бизнеса при возможном возвращении западных брендов. Глава государства поручил тщательно контролировать этот процесс.

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Артём Гапоненко
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