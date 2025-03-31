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31 марта, 01:05

Андреева и Шнайдер победили на престижном турнире WTA в Майами

Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Обложка © ТАСС / VCG / Visual China Group

Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Обложка © ТАСС / VCG / Visual China Group

В США завершается престижный теннисный турнир серии WTA 1000, где россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер одержали победу в парном разряде. В финальном матче, растянувшемся на несколько часов из-за погодных условий, наши спортсменки переиграли Мию Като и Кристину Букшу со счётом 6:3, 6:7 (5:7), [10:2].

Особенностью матча стала почти шестичасовая пауза из-за сильного дождя в начале первого сета. В общей сложности теннисистки провели на корте и в ожидании возобновления игры 7 часов 32 минуты, продемонстрировав не только мастерство, но и выдающуюся выдержку.

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Андреева и Шнайдер выиграли первый парный титул категории WTA 1000. Россиянки в прошлом году стали серебряными призерами Олимпийских игр в Париже, а в начале этого года выиграли турнир WTA 500 в Брисбене.

Для 17-летней Мирры Андреевой турнир в Майами получился двойственным. Если в парном разряде она праздновала триумф, то в одиночных соревнованиях молодая россиянка остановилась в шаге от 1/8 финала, уступив в напряжённом трехсетовом поединке американке Аманде Анисимовой.

Артём Гапоненко
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