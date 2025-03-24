Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 марта, 05:47

17-летняя Мирра Андреева вылетела из финала теннисного турнира в Майами

Андреева проиграла американской теннисистке Анисимовой и выбыла из Miami Open

Теннисистка Мирра Андреева. Фото © ТАСС / AP / Mark J. Terrill

Теннисистка Мирра Андреева. Фото © ТАСС / AP / Mark J. Terrill

Российской теннисистке Мирре Андреевой не удалось пробиться в 1/8 финала Miami Open. В напряженном трёхсетовом матче 17-летняя россиянка потерпела поражение от американской спортсменки Аманды Анисимовой со счётом 6:7 (5:7), 6:2, 3:6. Соперницы провели на корте почти три часа – 2 часа 49 минут.

Аманда Анисимова в следующем круге Miami Open встретится с британкой Эммой Радукану. Призовой фонд престижного турнира составляет около 9 миллионов долларов. Для юной Андреевой поражение в этом матче прервало впечатляющую серию игр из 13 побед подряд. Несмотря на это, россиянка по-прежнему занимает высокое шестое место в рейтинге WTA.

Русская звезда большого спорта! Как россиянка Мирра Андреева в 17 лет стала одной из лучших теннисисток мира
Русская звезда большого спорта! Как россиянка Мирра Андреева в 17 лет стала одной из лучших теннисисток мира

Ранее экс-первая ракетка мира Мария Шарапова поздравила Мирру Андрееву с победой на очередном теннисном турнире категории WTA 1000 в Калифорнии. Там 17-летняя россиянка одержала победу над спортсменкой из Беларуси Ариной Соболенко.

Ольга Сливченко
  • Новости
  • Теннис
  • Мирра Андреева
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar