17-летняя Мирра Андреева вылетела из финала теннисного турнира в Майами

Российской теннисистке Мирре Андреевой не удалось пробиться в 1/8 финала Miami Open. В напряженном трёхсетовом матче 17-летняя россиянка потерпела поражение от американской спортсменки Аманды Анисимовой со счётом 6:7 (5:7), 6:2, 3:6. Соперницы провели на корте почти три часа – 2 часа 49 минут.

Аманда Анисимова в следующем круге Miami Open встретится с британкой Эммой Радукану. Призовой фонд престижного турнира составляет около 9 миллионов долларов. Для юной Андреевой поражение в этом матче прервало впечатляющую серию игр из 13 побед подряд. Несмотря на это, россиянка по-прежнему занимает высокое шестое место в рейтинге WTA.