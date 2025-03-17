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17 марта, 08:51

Шарапова назвала уверенной и заслуженной победу Андреевой в Индиан-Уэллсе

Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова поздравила соотечественницу Мирру Андрееву с победой на теннисном турнире категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе, штат Калифорния, США. Накануне 17-летняя россиянка обыграла белоруску Арину Соболенко, занимающую первое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

«Мирра, поздравляю! Так уверенно. Так заслуженно», — написала Шарапова в соцсети X.

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Напомним, Андреева накануне выиграла второй «тысячник» подряд, обыграв первую ракетку мира Соболенко. Она стала четвёртой россиянкой, побеждавшей на этом турнире после Шараповой (2006, 2013), Веры Звонарёвой (2009) и Елены Весниной (2017). Андреева стала третьим игроком за последние 40 лет, победившим первую и вторую ракеток мира на одном турнире до достижения 18-летия — после Штеффи Граф и Серены Уильямс. Также Мирра стала самой молодой теннисисткой после Марии Шараповой, обыгравшей первого номера рейтинга в финале. До этого Андреева победила в Дубае. В рейтинге россиянка поднялась на шестое место.

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ТАСС / ЕРА

Никита Никонов
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