Шарапова назвала уверенной и заслуженной победу Андреевой в Индиан-Уэллсе

Напомним, Андреева накануне выиграла второй «тысячник» подряд, обыграв первую ракетку мира Соболенко. Она стала четвёртой россиянкой, побеждавшей на этом турнире после Шараповой (2006, 2013), Веры Звонарёвой (2009) и Елены Весниной (2017). Андреева стала третьим игроком за последние 40 лет, победившим первую и вторую ракеток мира на одном турнире до достижения 18-летия — после Штеффи Граф и Серены Уильямс. Также Мирра стала самой молодой теннисисткой после Марии Шараповой, обыгравшей первого номера рейтинга в финале. До этого Андреева победила в Дубае. В рейтинге россиянка поднялась на шестое место.