В России рассказали о последствиях игнорирования Западом Мюнхенской речи Путина
Ульянов: Запад не был достаточно зрелым, чтобы понять Мюнхенскую речь Путина
Владимир Путин на Мюнхенской конференции 2007 года. Обложка © Kremlin.ru
Запад не воспринял предупреждение президента России Владимира Путина, сделанное в 2007 году на Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом заявил российский представитель при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Постпред отметил, что тогда Путин призвал западные страны больше не пренебрегать интересами Москвы, однако этот призыв остался без должного внимания. По словам Ульянова, результат стал очевиден уже сейчас.
«Аудитория не была достаточно зрелой, чтобы воспринять такой откровенный посыл», — подчеркнул дипломат.
Напомним, в 2007 году в Мюнхене Путин жёстко раскритиковал внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства, а также высказался против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе систем обнаружения и перехвата ракет. Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель в мемуарах признавалась, что что её возмущала «самоуверенность» российского лидера. Однако в выступлении Путина были моменты, которые Меркель не считала «совершенно абсурдными».