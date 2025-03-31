В России рассказали о последствиях игнорирования Западом Мюнхенской речи Путина

Запад не воспринял предупреждение президента России Владимира Путина, сделанное в 2007 году на Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом заявил российский представитель при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Постпред отметил, что тогда Путин призвал западные страны больше не пренебрегать интересами Москвы, однако этот призыв остался без должного внимания. По словам Ульянова, результат стал очевиден уже сейчас.

«Аудитория не была достаточно зрелой, чтобы воспринять такой откровенный посыл», — подчеркнул дипломат.