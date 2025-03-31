Две школьницы разбились, упав с 16-го этажа в Волгограде

Трагедия произошла в Волгограде вечером 30 марта. Возле жилого дома в Кировском районе обнаружены тела двух школьниц, которые могли упасть в 16 этажа. Об этом пишет издание V1.ru.

К месту происшествия прибыли экстренные службы. Сотрудники полиции опрашивают жильцов, чтобы установить обстоятельства случившегося. Очевидцы рассказали, что тела 15- и 16-летних девочек нашли у подъезда многоэтажки.

Следователи подтвердили гибель школьниц, но признаков насильственной смерти пока не выявили. По предварительным данным, рассматривается несколько версий случившегося.

В социальных сетях распространяется информация, что школьницы держались за руки перед падением. Следствие проверяет эти сведения. Как отмечают местные жители, вход на крышу здания оставался доступным, и подростки часто собирались там «посидеть».