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31 марта, 02:35

Трамп заявил о психологическом дедлайне для соглашения между Москвой и Киевом

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в возможности заключения соглашения между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. В интервью журналистам Белого дома он отметил, что, несмотря на возможные разногласия, они должны найти общий язык.

Республиканец подчеркнул, критика в адрес Зеленского со стороны Путина не должна влиять на решение о соглашении, так как урегулирование конфликта в его интересах. По его словам, российский лидер не склонен отказываться от своих обязательств.

«Вы говорите о Путине. Я не думаю, что он откажется от своего слова. Я знаю его уже давно», — подчеркнул республиканец.

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Кроме того, Трамп сообщил, что существует своего рода «психологический дедлайн» для достижения соглашения, отметив, что если процесс переговоров затянется, это вызовет у него беспокойство.

Ранее бывший замглавы МИД Украины заявил, что украинские и американские переговорщики всухую проиграли переговоры в Саудовской Аравии. Бывший дипломат считает, что Киеву не удалось добиться хороших для себя условий.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin

Тимур Хингеев
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