Меншик лишил Джоковича исторической победы на турнире в Майами
Джокович не завоевал 100-й титул, проиграв Меншику в финале Мастерса в Майами
Якуб Меншик и Новак Джокович. Обложка © X / Tennis World Italia
Бывшая первая ракетка мира Новак Джокович не смог завоевать исторический 100-й титул на турнире категории WTA-1000 в Майами, уступив 19-летнему чеху Якубу Меншику.
Матч длился 2 часа 5 минут и завершился со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:4) в пользу Меншика. Джокович не смог преодолеть сопротивление соперника и не сумел оформить юбилейный титул в карьере.
Якуб Меншик победил Новака Джоковича в финале турнира в Майами. Видео © X / ABC Deportes MX
В вот победителями турнира в Майами в парном разряде стали россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер. В финале они обыграли японку Мии Като и испанку Кристину Букшу. В общей сложности теннисистки провели на корте и в ожидании возобновления игры 7 часов 32 минуты.