На берегу Днепра нашли новое автоматическое устройство разведки ВСУ
На берегу Днепра нашли устройство разведки ВСУ. Обложка © Telegram / РИА Новости
На Херсонском направлении вдоль реки Днепр было зафиксировано применение украинской армией инновационного устройства звукового мониторинга, которое впервые появилось в зоне боевых действий.
Согласно данным РИА «Новости», система способна идентифицировать тип и количество приближающейся техники по характерным акустическим сигналам, после чего оперативно передавать информацию через мобильные сети.
Ранее Life.ru сообщал, что в европейских столицах обсуждают возможность дислокации вооружённых сил вдоль Днепра. Особую активность в этом вопросе проявляет Франция, предлагающая разместить значительные силы коалиции в центральных районах Украины.