На берегу Днепра нашли новое автоматическое устройство разведки ВСУ

На Херсонском направлении вдоль реки Днепр было зафиксировано применение украинской армией инновационного устройства звукового мониторинга, которое впервые появилось в зоне боевых действий.

Согласно данным РИА «Новости», система способна идентифицировать тип и количество приближающейся техники по характерным акустическим сигналам, после чего оперативно передавать информацию через мобильные сети.