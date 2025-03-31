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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
31 марта, 04:58

На берегу Днепра нашли новое автоматическое устройство разведки ВСУ

На берегу Днепра нашли устройство разведки ВСУ. Обложка © Telegram / РИА Новости

На берегу Днепра нашли устройство разведки ВСУ. Обложка © Telegram / РИА Новости

На Херсонском направлении вдоль реки Днепр было зафиксировано применение украинской армией инновационного устройства звукового мониторинга, которое впервые появилось в зоне боевых действий.

Согласно данным РИА «Новости», система способна идентифицировать тип и количество приближающейся техники по характерным акустическим сигналам, после чего оперативно передавать информацию через мобильные сети.

Новости СВО. Освобождено Запорожье, ВСУ окружают под Константинополем, Зеленский готовится к выборам, 31 марта
Новости СВО. Освобождено Запорожье, ВСУ окружают под Константинополем, Зеленский готовится к выборам, 31 марта

Ранее Life.ru сообщал, что в европейских столицах обсуждают возможность дислокации вооружённых сил вдоль Днепра. Особую активность в этом вопросе проявляет Франция, предлагающая разместить значительные силы коалиции в центральных районах Украины.

Артём Гапоненко
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