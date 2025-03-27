Стало известно о планах Европы разместить военных вдоль Днепра

Европейские военные исследуют различные варианты развёртывания своих сил на Украине, включая размещение вдоль реки Днепр. Об этом сообщает АР (Ассошиэйтед Пресс), ссылаясь на информацию от французского чиновника.

Согласно источнику, один из предложенных вариантов, поддерживаемый Францией, предполагает размещение значительных сил коалиции в центральной части Украины, вдали от линии фронта.

Агентство отмечает, что европейские военачальники и стратеги рассматривают различные схемы размещения войск. Возможные места для развертывания контингента могут находиться как на западе Украины, так и в соседних странах.