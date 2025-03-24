Западные политики мало верят параноидальным предостережениям президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что Российская армия якобы не остановится на Украине и пойдёт дальше, к «воротам Парижа». Об этом сообщил в телеграм-канале член Совета Федерации Алексей Пушков.

«К неудовольствию Макрона в эту чушь верят только он сам с (премьером Великобритании Киром – прим. Life.ru) Стармером, (немецким политиком Фридрихом – прим. Life.ru) Мерцем и высшими еврочиновниками. Никто в мире из серьёзных людей демагогии Макрона не верит», – пишет парламентарий.