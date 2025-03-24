Сенатор Пушков назвал паранойей слова Макрона об Армии России «у ворот Парижа»
Западные политики мало верят параноидальным предостережениям президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что Российская армия якобы не остановится на Украине и пойдёт дальше, к «воротам Парижа». Об этом сообщил в телеграм-канале член Совета Федерации Алексей Пушков.
«К неудовольствию Макрона в эту чушь верят только он сам с (премьером Великобритании Киром – прим. Life.ru) Стармером, (немецким политиком Фридрихом – прим. Life.ru) Мерцем и высшими еврочиновниками. Никто в мире из серьёзных людей демагогии Макрона не верит», – пишет парламентарий.
Пушков уверен, что в мире Макрон заслужил себе репутацию «параноика и умалишённого», в частности никто не воспринимает французского лидера всерьёз в Китае, Индии, Бразилии, Саудовской Аравии. Однако, как полагает сенатор, Макрон вовсе не простой сумасшедший, а настоящий «гиперциник», желающий заработать себе бонусы на нагнетании международной обстановки. По мнению Пушкова, Макрон спит и видит, что в скором времени возглавит военный блок против России в Европе.
Напомним, Макрон заявил, что Россия представляет опасность для всей Европы и такой статус-кво сохранится на долгие годы. Он также анонсировал планы по размещению в Германии истребителей с ядерными боеголовками, а ещё заявил, что к 2035 году во Франции будут развёрнуты гиперзвуковые ракеты для «сдерживания» РФ. Ряд французских политиков призвали объявить импичмент Макрону из-за того, что он опасен в попытках развязать Третью мировую войну.
ТАСС / АР