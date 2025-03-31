ЕС упустил шанс «переобуться в воздухе» в отношениях с Россией и движется к саморазрушению. Такое заявление в беседе с ТАСС сделал директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов. Он подчеркнул, что многие эксперты ожидали изменения позиции Европы с приходом новой американской администрации, однако этого не произошло.

«Многие эксперты небезосновательно полагали, что после прихода новой американской администрации европейцы по многим вопросам «переобуются в воздухе». Как видим, этого не произошло. Причём, как мне представляется, удобный для Брюсселя момент упущен», — подчеркнул дипломат.

Логвинов также указал на то, что Брюссель делает ставку не на Украину или Владимира Зеленского, а на долгосрочную конфронтацию с Россией. Он отметил перераспределение значительных ресурсов из бюджета ЕС в пользу этой стратегии.

Дипломат напомнил о голосовании 24 февраля 2025 года на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, где позиция ЕС оставалась неизменной, что свидетельствует об отсутствии связи между поиском дипломатических решений и противодействием России.