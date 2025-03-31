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Регион
31 марта, 05:37

«Момент упущен»: В МИД заявили о движении ЕС к саморазрушению

МИД РФ: ЕС упустил возможность «переобуться в воздухе» в отношении России

ЕС упустил шанс «переобуться в воздухе» в отношениях с Россией и движется к саморазрушению. Такое заявление в беседе с ТАСС сделал директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов. Он подчеркнул, что многие эксперты ожидали изменения позиции Европы с приходом новой американской администрации, однако этого не произошло.

«Многие эксперты небезосновательно полагали, что после прихода новой американской администрации европейцы по многим вопросам «переобуются в воздухе». Как видим, этого не произошло. Причём, как мне представляется, удобный для Брюсселя момент упущен», — подчеркнул дипломат.

Логвинов также указал на то, что Брюссель делает ставку не на Украину или Владимира Зеленского, а на долгосрочную конфронтацию с Россией. Он отметил перераспределение значительных ресурсов из бюджета ЕС в пользу этой стратегии.

Дипломат напомнил о голосовании 24 февраля 2025 года на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, где позиция ЕС оставалась неизменной, что свидетельствует об отсутствии связи между поиском дипломатических решений и противодействием России.

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Между тем европейские власти начали подготовку 17-го пакета антироссийских санкций из-за СВО. Сейчас в Евросоюзе ожидают предложения по ограничениям от Еврокомиссии (ЕК), их могут представить в начале лета. Один из инсайдеров заметил, что решение по новому пакету санкций будет приниматься с учётом развития переговоров США, России и Украины.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Respiro

Оксана Попова
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