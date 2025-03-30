Россия и Соединённые Штаты стремятся к завершению конфликта путём переговоров, а Европа, напротив, делает всё для того, чтобы боевые действия продолжались. Об этом сообщил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х.

Журналист выказал недоумение в связи с действиями Европы. По его словам, европейские политики сидят в стороне и проводят консультации только между собой, пока Россия и США на переговорах работают над достижением прочного мира.