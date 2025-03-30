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30 марта, 12:00

Среди союзников Зеленского нашли главного противника мира на Украине

Журналист Боуз: ЕС не нужен мир на Украине, а РФ и США стремятся к нему

Россия и Соединённые Штаты стремятся к завершению конфликта путём переговоров, а Европа, напротив, делает всё для того, чтобы боевые действия продолжались. Об этом сообщил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х.

Журналист выказал недоумение в связи с действиями Европы. По его словам, европейские политики сидят в стороне и проводят консультации только между собой, пока Россия и США на переговорах работают над достижением прочного мира.

Европа совершенно не хочет, чтобы кровопролитие завершилось. Это становится всё более очевидно с каждым днём, заключил Боуз.

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Сейчас европейские политики во всю требуют от Киева переть вперёд на поле боя, не считаясь с потерями. Франция и Британия приказали главкому ВСУ Сырскому захватить хоть какие-то территории РФ до 1 мая. Звучит это безумно, но данные из перехваченных переговоров лишь подтверждают версию. Повлиять на Украину способны США, ведь они могут пустить в ход оружейный шантаж.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Владимир Озеров
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