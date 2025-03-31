Правительство не поддержало проект об ограничении полномочий ЦБ

Правительство отклонило инициативы депутатов, направленные на ограничение полномочий Банка России и расширение оснований для досрочного освобождения его главы. Как сообщил источник РБК, кабмин считает, что такие меры могут нарушить независимость ЦБ.

По словам источника, правительство и ЦБ работают в тесной координации по вопросам макроэкономической политики, включая снижение инфляции и повышение устойчивости экономики. Он отметил, что председатель ЦБ регулярно участвует в стратегических сессиях под руководством Михаила Мишустина, и рекомендации Эльвиры Набиуллиной учитываются при разработке мер поддержки экономики.

Оба законопроекта, внесённые в Госдуму в конце 2024 года, находятся на предварительном рассмотрении. Один из них, подготовленный Сергеем Мироновым и другими депутатами, предлагает разрешить группе из одной пятой депутатов обращаться к президенту с просьбой о досрочном освобождении главы ЦБ. Однако правительство отметило, что это противоречит Конституции, так как президент сам назначает и освобождает главу регулятора.

Второй законопроект, инициированный депутатами от КПРФ, предлагает наделить Госдуму правом утверждать основные направления денежно-кредитной политики (ДКП). Правительство также указало на несоответствие этой инициативы Конституции, подчеркивая независимость ЦБ в защите рубля.

Депутаты КПРФ предложили добавить основания для освобождения главы ЦБ в случае значительного отклонения от целей ДКП. Однако правительство считает, что это приведёт к размыванию ответственности за денежно-кредитную политику между Госдумой и ЦБ. В отзыве подчёркивается, что основания для досрочного освобождения главы ЦБ должны быть чёткими и ограниченными.