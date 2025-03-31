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31 марта, 08:01

Мистер Рокфор: Илон Маск появился в «молочной столице» США с сыром на голове и породил сотни мемов

Илон Маск выступил перед сторонниками в Висконсине в шляпе в виде головки сыра

Илон Маск, бизнесмен и глава департамента государственной эффективности США, появился на встрече членов Американского политического общества (America PAC) в шляпе, напоминающей кусок сыра. Видео этого события Маск поделился в своём аккаунте в социальной сети X, репостнув запись одного из пользователей, который написал: «И этого человека бюрократы боятся больше всего».

Видео © x.com/ cb_doge

«Спасибо, что пришли. Как вам моя шляпа?» — обратился Илон Маск к собравшимся в начале своего выступления.

Позже он снял головной убор и бросил его в толпу, предварительно оставив на нем свою подпись.

Американское политическое общество было основано Маском в июле 2024 года. Основная задача America PAC — привлечение граждан США для поддержки действующего президента Дональда Трампа. А поскольку Висконсин знаменит производством сыра и считается «молочной столицей США», Маск решил таким необычным способом поддержать местное производство.

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Ранее Маск заявил о планах создать легион роботов. На трансляции, посвящённой квартальному отчёту Tesla, глава компании сообщил, что с конвейера сойдут пять тысяч единиц андроидов до конца года.

Обложка ©

x.com/ cb_doge

Марина Фещенко
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