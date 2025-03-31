Сенатор Алексей Пушков сообщил, что американский лидер Дональд Трамп испытывает значительное раздражение по поводу действий Владимира Зеленского.

Пушков обратил внимание, что Трамп предупредил Зеленского о возможных «больших проблемах», если тот попытается изменить условия сделки по редкоземельным металлам в свою пользу. Он также добавил, что, несмотря на стремление Зеленского стать членом НАТО, президент США считает, что Украина никогда не должна была иметь такого статуса, и глава киевского режима это осознаёт.

«Тон президента США также не оставляет сомнений, что он сильно раздражён манёврами Зеленского», — заметил сенатор.