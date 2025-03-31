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Регион
31 марта, 08:06

Сенатор заметил в отношении Трампа к Зеленскому сильное раздражение

Сенатор Пушков: Тон Трампа говорит о раздражённости действиями Зеленского

Отношения Трампа и Зеленского ухудшились после выходки главы киевского режима в Белом доме, после которой его выставили за дверь. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Отношения Трампа и Зеленского ухудшились после выходки главы киевского режима в Белом доме, после которой его выставили за дверь. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Сенатор Алексей Пушков сообщил, что американский лидер Дональд Трамп испытывает значительное раздражение по поводу действий Владимира Зеленского.

Пушков обратил внимание, что Трамп предупредил Зеленского о возможных «больших проблемах», если тот попытается изменить условия сделки по редкоземельным металлам в свою пользу. Он также добавил, что, несмотря на стремление Зеленского стать членом НАТО, президент США считает, что Украина никогда не должна была иметь такого статуса, и глава киевского режима это осознаёт.

«Тон президента США также не оставляет сомнений, что он сильно раздражён манёврами Зеленского», — заметил сенатор.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский намерен выйти из соглашения по редкоземельным металлам, что, по его мнению, приведёт к серьёзным последствиям для Украины. Также Трамп выразил уверенность в том, что Украина никогда не станет членом НАТО, несмотря на стремление Зеленского к вступлению в альянс. По его словам, экс-комик понимает невозможность этого шага.

В США предрекли очередной виток конфликта Трампа и Зеленского из-за сделки по недрам
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Оксана Попова
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