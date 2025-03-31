Microsoft поменяет цвет знаменитого «синего экрана смерти» в Windows

Знаменитый «синий экран смерти» (Blue Screen of Death, BSoD), который возникает при сбоях Windows, скоро останется в прошлом. Microsoft сменит цвет на зелёный, сообщается в блоге компании.

«Зелёный экран смерти». Обложка © Microsoft

«Мы представляем обновлённый и оптимизированный интерфейс для случаев непредвиденной перезагрузки системы. Он ещё лучше отражает принципы дизайна Windows 11 и отвечает нашей главной цели — максимально быстро возвращать пользователям доступ», — заявила пресс-служба Microsoft.

Кроме того, в обновлённом интерфейсе отсутствуют QR-код и грустный смайлик, которые сопровождали сообщение об ошибке системы. «Зелёный экран смерти» впервые появился в бета-версии 24H2 Windows 11.

«Синий экран смерти» — жаргонное название сообщения о критическом сбое в операционных системах Microsoft Windows. Существует несколько видов сообщений BSoD: для Windows 9x и Windows NT. «Синий экран смерти» как таковой впервые появился в Windows NT 3.1, его предпосылки имеются в системах Windows 3.x, 2.x и 1.x.