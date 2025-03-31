Названы категории абитуриентов, которым не требуется ЕГЭ для поступления в вуз

В российские вузы можно поступить без сдачи ЕГЭ, однако такая возможность доступна не всем. Как пояснил директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков, право на альтернативные вступительные испытания имеют несколько категорий абитуриентов.

Выпускники колледжей и техникумов могут поступать по внутренним экзаменам вуза, хотя некоторые учебные заведения всё же требуют результаты ЕГЭ. Аналогичное право есть у граждан, получивших среднее образование за рубежом — они могут выбрать между внутренними испытаниями или добровольной сдачей ЕГЭ, отметил эксперт в беседе с RT.

Для тех, кто получает второе высшее образование, ЕГЭ обычно не требуется, так как предыдущие результаты уже недействительны. В этом случае вуз самостоятельно определяет формат вступительных испытаний. Иностранные граждане также освобождены от ЕГЭ, но при поступлении на бюджетные места должны сдавать те же экзамены, что и российские абитуриенты.

Особые условия предусмотрены для абитуриентов с инвалидностью. Они могут сдавать государственный выпускной экзамен (ГВЭ) вместо ЕГЭ, но для поступления всё равно потребуется пройти внутренние испытания вуза. При этом они вправе попробовать оба варианта и выбрать лучший результат.

Отдельные правила действуют для победителей олимпиад, спортсменов и поступающих по квотам. Хотя они могут быть зачислены без ЕГЭ, на некоторых специальностях, особенно творческих, предусмотрены дополнительные вступительные испытания.

Как отметил эксперт, внутренние экзамены проводятся как очно, так и в дистанционном формате. Независимо от категории, всем абитуриентам рекомендуется заранее уточнять требования конкретного учебного заведения, чтобы правильно подготовиться к вступительным испытаниям и соблюсти все организационные требования.