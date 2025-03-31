Мёртвого водителя нашли в фуре на трассе в Приамурье
Amur Mash: В Амурской области в кабине грузовика нашли тело водителя
В Амурской области в кабине грузовика нашли тело водителя. Об этом пишет Amur Mash.
Тягач с приморскими номерами обнаружили на съезде с трассы Хабаровск – Чита, на 1577 километре, вблизи посёлка Завитинск. Согласно данным телеграм-канала, проезжавшие мимо водители остановились, чтобы помочь, но, заглянув в кабину, нашли мужчину мёртвым.
Ранее сообщалось, что в Приморском крае в результате столкновения двух автомобилей погибла женщина. Ещё восемь человек получили травмы средней степени тяжести.
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