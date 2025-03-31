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Регион
31 марта, 09:26

Мёртвого водителя нашли в фуре на трассе в Приамурье

Amur Mash: В Амурской области в кабине грузовика нашли тело водителя

В Амурской области в кабине грузовика нашли тело водителя. Об этом пишет Amur Mash.

Тягач с приморскими номерами обнаружили на съезде с трассы Хабаровск – Чита, на 1577 километре, вблизи посёлка Завитинск. Согласно данным телеграм-канала, проезжавшие мимо водители остановились, чтобы помочь, но, заглянув в кабину, нашли мужчину мёртвым.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае в результате столкновения двух автомобилей погибла женщина. Ещё восемь человек получили травмы средней степени тяжести.

В Екатеринбурге иномарка влетела в толпу пешеходов, пострадали четверо
В Екатеринбурге иномарка влетела в толпу пешеходов, пострадали четверо
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Michal Lech Design

Наталья Демьянова
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