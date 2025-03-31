Песков заявил об «абсолютной открытости» Путина к контактам с Трампом
Фото © Life.ru
Президент России Владимир Путин полностью готов к взаимодействию с американским лидером Дональдом Трампом, и, если возникнет необходимость, их встреча может быть организована в кратчайшие сроки. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге 31 марта.
«Президент остается открытым абсолютно к контактам с Трампом, поэтому по мере необходимости их разговор будет весьма оперативно организован», — заверил журналистов представитель Кремля.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп в целом доволен ходом переговоров с Россией и Украиной, но ему не нравится, что между сторонами сохраняется сильная неприязнь. Удивительного в этом мало, поскольку Киев сорвал два из двух достигнутых перемирий.