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31 марта, 10:31

Песков заявил об «абсолютной открытости» Путина к контактам с Трампом

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

Президент России Владимир Путин полностью готов к взаимодействию с американским лидером Дональдом Трампом, и, если возникнет необходимость, их встреча может быть организована в кратчайшие сроки. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге 31 марта.

«Президент остается открытым абсолютно к контактам с Трампом, поэтому по мере необходимости их разговор будет весьма оперативно организован», — заверил журналистов представитель Кремля.

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Ранее сообщалось, что Дональд Трамп в целом доволен ходом переговоров с Россией и Украиной, но ему не нравится, что между сторонами сохраняется сильная неприязнь. Удивительного в этом мало, поскольку Киев сорвал два из двух достигнутых перемирий.

Марина Фещенко
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