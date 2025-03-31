Песков заявил об «абсолютной открытости» Путина к контактам с Трампом

Президент России Владимир Путин полностью готов к взаимодействию с американским лидером Дональдом Трампом, и, если возникнет необходимость, их встреча может быть организована в кратчайшие сроки. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге 31 марта.

«Президент остается открытым абсолютно к контактам с Трампом, поэтому по мере необходимости их разговор будет весьма оперативно организован», — заверил журналистов представитель Кремля.