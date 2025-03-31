В Кремле отреагировали на заявления Трампа о разговоре с Путиным

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что беседа между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом может быть организована достаточно быстро, если возникнет такая необходимость.

Как передает телеканал NBC News, 30 марта Трамп выразил надежду на скорую возможность нового телефонного общения с российским президентом. В ответ на вопрос журналистов о планах Трампа, Песков отметил, что при необходимости такие беседы будут организованы оперативно.