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31 марта, 10:36

В Кремле отреагировали на заявления Трампа о разговоре с Путиным

Песков: Беседу Путина и Трампа по мере необходимости организуют оперативно

Беседа между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом может быть организована достаточно быстро. Обложка © kremlin

Беседа между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом может быть организована достаточно быстро. Обложка © kremlin

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что беседа между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом может быть организована достаточно быстро, если возникнет такая необходимость.

Как передает телеканал NBC News, 30 марта Трамп выразил надежду на скорую возможность нового телефонного общения с российским президентом. В ответ на вопрос журналистов о планах Трампа, Песков отметил, что при необходимости такие беседы будут организованы оперативно.

В ходе брифинга Песков также отреагировал на сообщения в СМИ о том, что американский президент Дональд Трамп якобы выразил недовольство по поводу высказываний главы государства Владимира Путина о Владимире Зеленском. Он подчеркнул, что эти сведения были представлены в пересказе и не содержали подтверждённых цитат.

Песков заявил об «абсолютной открытости» Путина к контактам с Трампом
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Оксана Попова
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