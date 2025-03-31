Тиктокер-миллионник задержан в Подмосковье по подозрению в мошенничестве

В подмосковной Балашихе задержали популярного TikTok-блогера Павла Дворецкого, на которого подписаны 4 миллиона пользователей. Он подозревается в крупном мошенничестве в отношении пенсионерки, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, задержание 26-летнего блогера прошло в его квартире. На данный момент организована проверка его причастности к мошеннической схеме, через которую у пожилой женщины злоумышленники выманили 19 миллионов рублей. Дворецкий может загреметь в колонию на 10 лет.

Павел Дворецкий родился в городе Сураж Брянской области. Популярность в Сети молодой человек приобрёл после съёмки совместных роликов с двоюродным братом — другим тиктокером Егором Шипом. Он также развивается в музыкальном направлении.