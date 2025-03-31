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Регион
31 марта, 10:37

В Кремле высказались о перспективах «воскрешения» Черноморской инициативы

Песков: Черноморская инициатива охватывает множество аспектов

Фото © Shutterstock / FOTODOM Kryvosheia Yurii

Фото © Shutterstock / FOTODOM Kryvosheia Yurii

Соглашение о прекращении огня в Чёрном море охватывает множество аспектов, которые требуют дальнейшего обсуждения. Об этом заявил на брифинге 31 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможности реализации черноморской инициативы и вопрос о безопасности Крымского моста.

Песков обратил внимание, что в прошлый раз соглашение по Чёрному морю «выполнялось только в отношении Украины», тогда как обязательства, касающиеся России, остались невыполненными.

«Поэтому мы сейчас внимательно рассматриваем все детали в ходе наших переговоров. Определенная работа нам ещё предстоит. Вместе с тем мы, конечно же, не можем в полных деталях говорить о той палитре вопросов, которые стоят на повестке дня в контексте черноморской инициативы», — добавил представитель Кремля.

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Напомним, что возобновление Черноморской зерновой инициативы обсуждалось на встрече между представителями российской и американской стороной в Эр-Рияде 24 марта. Соглашение направлено на обеспечение безопасности судоходства и недопущение применения силы в водах Чёрного моря.

Марина Фещенко
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