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Регион
31 марта, 11:06

Путин объяснил назначение Баканова гендиректором «Роскосмоса»

В Кремле состоялась встреча Путина с гендиректором «Роскосмоса» Бакановым

Дмитрий Баканов и Владимир Путин. Фото © kremlin

Дмитрий Баканов и Владимир Путин. Фото © kremlin

В понедельник, 31 марта, президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с генеральным директором «Роскосмоса» Дмитрием Бакановым. В ходе беседы глава госкорпорации доложил российскому лидеру о стратегических планах по развитию космической программы. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В Кремле состоялась встреча президента РФ Владмира Путина с гендиректором «Роскосмоса» Дмитрием Бакановым. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Глава государства объяснил назначение Баканова гендиректором «Роскосмоса» из-за его успехов на прежних должностях, в том числе в спутниковой компании «Гонец». В ответ руководитель госкорпорации пообещал президенту оправдать доверие на посту.

«В первую очередь, Владимир Владимирович, хотел бы поблагодарить вас и руководство правительства за оказанное доверие в назначении меня на должность руководителя «Роскосмоса». Сделаю всё, чтобы ваше доверие оправдать», — сказал он.

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Напомним, что ранее был назначен новый глава «Роскосмоса». Путин своим указом освободил от должности генерального директора Юрия Борисова. На его место был назначен Дмитрий Баканов. С 2011 по 2019 год он возглавлял компанию «Спутниковая система «Гонец», где сначала занимал пост президента, а затем стал гендиректором. Его лидерство способствовало значительным достижениям в области спутниковых технологий.

Алена Пенчугина
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