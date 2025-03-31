Путин объяснил назначение Баканова гендиректором «Роскосмоса»

В понедельник, 31 марта, президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с генеральным директором «Роскосмоса» Дмитрием Бакановым. В ходе беседы глава госкорпорации доложил российскому лидеру о стратегических планах по развитию космической программы. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В Кремле состоялась встреча президента РФ Владмира Путина с гендиректором «Роскосмоса» Дмитрием Бакановым. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Глава государства объяснил назначение Баканова гендиректором «Роскосмоса» из-за его успехов на прежних должностях, в том числе в спутниковой компании «Гонец». В ответ руководитель госкорпорации пообещал президенту оправдать доверие на посту.

«В первую очередь, Владимир Владимирович, хотел бы поблагодарить вас и руководство правительства за оказанное доверие в назначении меня на должность руководителя «Роскосмоса». Сделаю всё, чтобы ваше доверие оправдать», — сказал он.