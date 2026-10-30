174 убитых, 77 рабов: Вынесен приговор самому жестокому нацисту «Белой команды»

Верховный суд Белоруссии посмертно признал пособника нацистов Александра Буглая виновным в геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Бывший командир карательного формирования «Белая команда» десятилетиями скрывался от ответственности и умер в США. Об этом сообщил государственный обвинитель — старший прокурор управления Генпрокуратуры страны Дмитрий Марусов.

В годы немецкой оккупации Буглай перешёл на сторону нацистов и возглавил вооружённое подразделение «Белая команда». Позднее формирование разрослось до батальона, который с декабря 1943 года носил имя своего командира. Его участники проводили карательные операции против партизан и мирного населения.

«Суд признал доказанным совершение Буглаем на территории БССР в годы Великой Отечественной войны 33 эпизодов преступных деяний. В судебном заседании исследованы доказательства его виновности в совершении убийств 174 жителей Беларуси, включая детей и престарелых, в угоне в рабство 77 человек, сожжении более 280 домов и построек в белорусских населённых пунктах», — сказал Марусов.

Среди убитых как минимум 27 детей и пожилых людей, на счету карателей также уничтожение населённых пунктов на территории Гомельской, Минской и Могилёвской областей.

После отступления немецких войск Буглай перебрался на Запад, а затем оказался в США. По информации белорусской стороны, там его привлекли к сотрудничеству американские спецслужбы. Советские власти разыскивали бывшего карателя, однако добиться его выдачи не удалось. Буглай умер в 1990 году, так и не представ перед судом при жизни. В связи со смертью обвиняемого Верховный суд вынес обвинительный приговор без назначения наказания. Решение принято по статье 127 Уголовного кодекса Белоруссии, предусматривающей ответственность за геноцид.

Ранее Life.ru рассказывал, что Верховный суд Белоруссии посмертно признал виновным в геноциде пособника нацистов Антанаса Гецявичюса. По данным следствия, во время оккупации он участвовал в уничтожении не менее 6012 мирных жителей, включая 31 несовершеннолетнего. Наказание ему также не назначили из-за смерти.