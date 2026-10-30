Алёшки: главное
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 30 октября, 13:56

174 убитых, 77 рабов: Вынесен приговор самому жестокому нацисту «Белой команды»

В Белоруссии умершего пособника нацистов Буглая признали виновным в геноциде

Обложка © VK / СТВ | Столичное телевидение VK

Обложка © VK / СТВ | Столичное телевидение VK

Верховный суд Белоруссии посмертно признал пособника нацистов Александра Буглая виновным в геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Бывший командир карательного формирования «Белая команда» десятилетиями скрывался от ответственности и умер в США. Об этом сообщил государственный обвинитель — старший прокурор управления Генпрокуратуры страны Дмитрий Марусов.

В годы немецкой оккупации Буглай перешёл на сторону нацистов и возглавил вооружённое подразделение «Белая команда». Позднее формирование разрослось до батальона, который с декабря 1943 года носил имя своего командира. Его участники проводили карательные операции против партизан и мирного населения.

«Суд признал доказанным совершение Буглаем на территории БССР в годы Великой Отечественной войны 33 эпизодов преступных деяний. В судебном заседании исследованы доказательства его виновности в совершении убийств 174 жителей Беларуси, включая детей и престарелых, в угоне в рабство 77 человек, сожжении более 280 домов и построек в белорусских населённых пунктах», — сказал Марусов.

Среди убитых как минимум 27 детей и пожилых людей, на счету карателей также уничтожение населённых пунктов на территории Гомельской, Минской и Могилёвской областей.

После отступления немецких войск Буглай перебрался на Запад, а затем оказался в США. По информации белорусской стороны, там его привлекли к сотрудничеству американские спецслужбы. Советские власти разыскивали бывшего карателя, однако добиться его выдачи не удалось. Буглай умер в 1990 году, так и не представ перед судом при жизни. В связи со смертью обвиняемого Верховный суд вынес обвинительный приговор без назначения наказания. Решение принято по статье 127 Уголовного кодекса Белоруссии, предусматривающей ответственность за геноцид.

Путин подписал закон о наказании за отрицание геноцида советского народа
Путин подписал закон о наказании за отрицание геноцида советского народа

Ранее Life.ru рассказывал, что Верховный суд Белоруссии посмертно признал виновным в геноциде пособника нацистов Антанаса Гецявичюса. По данным следствия, во время оккупации он участвовал в уничтожении не менее 6012 мирных жителей, включая 31 несовершеннолетнего. Наказание ему также не назначили из-за смерти.

Больше материалов о событиях Великой Отечественной войны, военных преступлениях и исторических расследованиях — в разделе «История» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Белоруссия
  • США
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar