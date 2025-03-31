Путин отметил мужество и отвагу выпускников Военной академии Хрулева на СВО
Президент России Владимир Путин направил поздравление руководству и сотрудникам Военной академии материально-технического обеспечения имени А. В. Хрулева в связи со 125-летним юбилеем. Послание главы государства опубликовала пресс-служба Кремля.
В своём обращении президент, в частности, отметил выдающийся профессионализм и героизм выпускников академии. Он подчеркнул вклад академии в развитие материально-технического обеспечения ВС РФ, а также в укрепление обороноспособности и безопасности страны. Путин особо выделил профессиональные качества, мужество и отвагу выпускников, проявленные в ходе спецоперации (СВО).
«Уверен, что личный состав академии будет и впредь с честью решать поставленные задачи на благо Отечества», — подчеркнул президент.
За прошедшие годы академия стала важным образовательным и научным центром, добавил российский лидер. В заключении он выразил уверенность в том, что коллектив академии продолжит успешно выполнять поставленные задачи, и пожелал успехов и благополучия.
Ранее сообщалось, что Путин подписал указ, согласно которому присваивается звание генерал-майора Герою РФ, легенде спецназа «Витязь» Александру Белоглазову. Именно под руководством Белоглазова отряды росгвардейцев с первых дней СВО добивались значительных успехов на самых опасных участках фронта.
Life.ru