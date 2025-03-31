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Регион
31 марта, 11:28

Власти российского региона изменили правила работы для мигрантов

Власти Нижегородской области ограничили работу мигрантов по патентам

Власти Нижегородской области ограничили работу мигрантов по патентам. Обложка © Life.ru

Власти Нижегородской области ограничили работу мигрантов по патентам. Обложка © Life.ru

Власти Нижегородской области ввели новые ограничения на труд мигрантов с патентами в определённых отраслях. Указ, подписанный губернатором Глебом Никитиным, вступит в силу через 10 дней после публикации.

Целью нововведения является увеличение занятости местных жителей, создание конкурентных условий на рынке труда и защита прав граждан РФ. Ограничения коснутся 16 групп видов деятельности, включая курьерскую доставку, общественное питание, здравоохранение, образование и культуру. В 2024 году менее 10% патентов было выдано для работы в этих сферах.

Работодателям предоставляется три месяца для адаптации к новым требованиям. Однако полный запрет на работу мигрантов не вводится — они смогут трудиться в сферах с высоким спросом, таких как сельское хозяйство, строительство и обслуживание зданий.

Изменения были согласованы с профсоюзами и регулирующими органами региона.

Трудовые патенты для мигрантов в России — это разрешения, которые позволяют иностранным гражданам легально работать в стране. Система патентования была введена в 2010 году и с тех пор претерпела ряд изменений. Документ могут получить граждане стран, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), также некоторые категории граждан из стран ЕАЭС могут работать без патента.

Опубликованы варианты тестирования детей мигрантов на знание русского языка
Опубликованы варианты тестирования детей мигрантов на знание русского языка

Ранее в Совбезе предупредили, что устойчивые мигрантские анклавы могут возникнуть в ряде регионов РФ, где уже давно фиксируются проблемы с соблюдением российских законов. Главная опасность заключается в том, что в данных сообществах нередко популяризируются радикальные религиозные течения и антиобщественные установки.

Оксана Попова
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