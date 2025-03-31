Власти российского региона изменили правила работы для мигрантов

Власти Нижегородской области ввели новые ограничения на труд мигрантов с патентами в определённых отраслях. Указ, подписанный губернатором Глебом Никитиным, вступит в силу через 10 дней после публикации.

Целью нововведения является увеличение занятости местных жителей, создание конкурентных условий на рынке труда и защита прав граждан РФ. Ограничения коснутся 16 групп видов деятельности, включая курьерскую доставку, общественное питание, здравоохранение, образование и культуру. В 2024 году менее 10% патентов было выдано для работы в этих сферах.

Работодателям предоставляется три месяца для адаптации к новым требованиям. Однако полный запрет на работу мигрантов не вводится — они смогут трудиться в сферах с высоким спросом, таких как сельское хозяйство, строительство и обслуживание зданий.

Изменения были согласованы с профсоюзами и регулирующими органами региона.

Трудовые патенты для мигрантов в России — это разрешения, которые позволяют иностранным гражданам легально работать в стране. Система патентования была введена в 2010 году и с тех пор претерпела ряд изменений. Документ могут получить граждане стран, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), также некоторые категории граждан из стран ЕАЭС могут работать без патента.