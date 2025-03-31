Состоялось открытие уникального виртуального музея «Великая Победа»

МИЦ «Известия» запустил уникальный виртуальный интерактивный музей «Великая Победа». В едином современном пространстве собраны уникальные архивные материалы, 3D-модели оружия и техники, интерактивные карты, оживлённые фотографии военных корреспондентов, а также интервью с живыми ветеранами.

31 марта состоялось открытие данного музея, приуроченного к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Музей включает в себя семь тематических залов: «Герои победы», «Живая история», «Оружие Победы», «Победоносные сражения», «Всё для Победы», «Военачальники» и «Победа в объективе «Известий».

Интерактивная экспозиция музея позволяет максимально погрузиться в атмосферу того времени. Например, в зале «Оружие Победы» вся военная техника представлена в виде 3D-моделей. Самолёты, танки, самоходные артиллерийские установки, стрелковое оружие – каждый экспонат посетитель может детально рассмотреть в формате 360. На странице музея – «Победоносные сражения» пользователям откроются интерактивные карты, где проиллюстрированы важные сражения. Кроме того, в игровом формате можно подробно изучить важные детали исторических битв: как шли войска, где происходили сражения и какие тактики использовали наши войска для победы.

Зал виртуального музея «Победа в объективе «Известий» даёт уникальную возможность увидеть войну глазами фотокорреспондентов. Архивные кадры, оживлённые искусственным интеллектом, расскажут о героизме, тяжёлых буднях и редких минутах покоя на фронте. Экспозиция музея будет пополняться и после её запуска. Познакомиться с уникальным музеем любой желающий может по ссылке: https://pobeda80.iz.ru/