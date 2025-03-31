Песков заявил о доказательствах попыток США и Британии нанести поражение России
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Кремля есть подтвержденные доказательства попыток США и Великобритании нанести удар по России в начале конфликта на Украине.
«Если вы вспомните все заявления президента Путина начиная с 2014 года о роли США и Великобритании в организации переворота на Украине, затем об их действиях в плане милитаризации Украины, то здесь многое всплывает, что доказывает эти действия», — отметил представитель Кремля.
Ранее The New York Times написала о том, как США координировали действия украинских военных в ходе конфликта. Так, весной 2022 года, всего через два месяца после начала военных действий в Украине, два украинских генерала под дипломатическим прикрытием выехали из Киева в Висбаден с секретной миссией. Согласно информации издания, Висбаден является местом расположения штаба армии США, который отвечает за операции в Европе и Африке.