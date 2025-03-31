Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Кремля есть подтвержденные доказательства попыток США и Великобритании нанести удар по России в начале конфликта на Украине.

«Если вы вспомните все заявления президента Путина начиная с 2014 года о роли США и Великобритании в организации переворота на Украине, затем об их действиях в плане милитаризации Украины, то здесь многое всплывает, что доказывает эти действия», — отметил представитель Кремля.