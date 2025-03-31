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31 марта, 12:07

Telegram начал замораживать аккаунты пользователей

В Telegram начали замораживать аккаунты пользователей из-за нарушения правил

Telegram начал замораживать аккаунты пользователей. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Telegram начал замораживать аккаунты пользователей. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Мессенджер Telegram начал замораживать аккаунты пользователей, нарушающих правила сервиса, о чём сообщил канал «Код Дурова».

В новой версии приложения начали появляться замороженные аккаунты, что означает запрет на отправку сообщений и другие действия на платформе. Такие пользователи могут лишь читать сообщения.

Также отмечается, что у людей с замороженными аккаунтами есть возможность обжаловать решение через официального бота. Если жалоба не будет подана в установленный срок, аккаунт будет удален.

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Ранее создатель Telegram Павел Дуров сообщил, что число активных пользователей мессенджера в месяц превысило 1 миллиард. В среднем каждый пользователь открывает мессенджер 21 раз в день и проводит в нём 41 минуту. По словам предпринимателя, увеличился и доход: в прошлом году Telegram заработал 547 миллионов долларов.

Оксана Попова
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