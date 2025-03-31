Мессенджер Telegram начал замораживать аккаунты пользователей, нарушающих правила сервиса, о чём сообщил канал «Код Дурова».

В новой версии приложения начали появляться замороженные аккаунты, что означает запрет на отправку сообщений и другие действия на платформе. Такие пользователи могут лишь читать сообщения.

Также отмечается, что у людей с замороженными аккаунтами есть возможность обжаловать решение через официального бота. Если жалоба не будет подана в установленный срок, аккаунт будет удален.