Армия России разгромила Вооружённые силы Украины (ВСУ) в курском приграничье. Такое заявление сделал ирландский журналист Чей Боуз, комментируя данные о потерях украинских войск за время боёв в российском регионе.

«Раскрыты катастрофические потери техники Украины в Курской области», — написал он в соцсети X.

Основываясь на информации, предоставленной журналистом Минобороны РФ, украинские силы понесли значительные потери в технике. Согласно этим данным, ВСУ лишились 402 танков, 329 БМП, 290 БТР, 2234 бронированных машин, 2569 автомобилей, 590 артиллерийских орудий, а также 53 установок РСЗО, включая 13 американских HIMARS и 7 MLRS. Боуз, комментируя эти цифры, охарактеризовал ситуацию как полный крах украинской армии, заявив, что российские войска нанесли ей сокрушительное поражение.