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Регион
31 марта, 12:31

«Тотальный провал»: На Западе шокированы потерями ВСУ в курском приграничье

Журналист Боуз: ВС России полностью разгромили ВСУ в Курской области

Армия России разгромила Вооружённые силы Украины (ВСУ) в курском приграничье. Такое заявление сделал ирландский журналист Чей Боуз, комментируя данные о потерях украинских войск за время боёв в российском регионе.

«Раскрыты катастрофические потери техники Украины в Курской области», — написал он в соцсети X.

Основываясь на информации, предоставленной журналистом Минобороны РФ, украинские силы понесли значительные потери в технике. Согласно этим данным, ВСУ лишились 402 танков, 329 БМП, 290 БТР, 2234 бронированных машин, 2569 автомобилей, 590 артиллерийских орудий, а также 53 установок РСЗО, включая 13 американских HIMARS и 7 MLRS. Боуз, комментируя эти цифры, охарактеризовал ситуацию как полный крах украинской армии, заявив, что российские войска нанесли ей сокрушительное поражение.

Потери ВСУ в курском приграничье превысили 71,2 тысячи солдат
Потери ВСУ в курском приграничье превысили 71,2 тысячи солдат

А ранее Life.ru сообщал, что ВСУ несут тяжёлые потери под натиском ВС РФ под Суджей в Курской области. Российские военные достигли тактических успехов в районе села Гуево и продвигаются в направлении хутора Олешня.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Дарья Нарыкова
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