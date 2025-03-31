Скандальная бывшая Гуфа пошла под суд за вымогательство на выдуманного ребёнка
URA.ru: Экс-возлюбленная Гуфа Шевцова выманила у екатеринбуржца 23 млн рублей
Яна Шевцова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / yana_shevtsova_official
Бывшая возлюбленная рэпера Гуфа Яна Шевцова выманила у любовника и бизнесмена более 23 миллионов рублей на содержание выдуманного ребёнка. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.
Звезда «Дома-2» больше года получала алименты якобы за новорождённого ребёнка. Девушка отправляла предпринимателю фотографии малыша, которые на самом деле были скачаны из Интернета. Недавно она скинула мужчине снимки ребёнка в реанимации, чтобы получить деньги на «лечение».
«В результате указанных действий потерпевшему был причинён материальный ущерб на общую сумму более 23,4 млн рублей», — отметили правоохранители. Уголовное дело передали в Верх-Исетский районный суд.
О том, что Шевцовой грозит уголовное дело о мошенничестве, сообщалось ранее. Странная история началась пару лет назад в Екатеринбурге. Бизнесмен Алексей Щелканов предложил девушке игру: она должна была притворяться беременной, ведь это заводило мужчину. За плату и подарки она согласилась с такой ролью. Со временем страсть начала угасать, и Яна захотела выйти из отношений. Тогда любовник предложил ей миллион рублей за «беременные игры». Когда звезда «Дома-2» поехала за деньгами, девушку задержали полицейские.