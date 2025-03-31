Скандальная бывшая Гуфа пошла под суд за вымогательство на выдуманного ребёнка

Бывшая возлюбленная рэпера Гуфа Яна Шевцова выманила у любовника и бизнесмена более 23 миллионов рублей на содержание выдуманного ребёнка. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Звезда «Дома-2» больше года получала алименты якобы за новорождённого ребёнка. Девушка отправляла предпринимателю фотографии малыша, которые на самом деле были скачаны из Интернета. Недавно она скинула мужчине снимки ребёнка в реанимации, чтобы получить деньги на «лечение».

«В результате указанных действий потерпевшему был причинён материальный ущерб на общую сумму более 23,4 млн рублей», — отметили правоохранители. Уголовное дело передали в Верх-Исетский районный суд.