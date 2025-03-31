Учитесь и размножайтесь: Психотерапевт указала на минусы в школьном курсе семьеведения

Уроки семьеведения, которые предлагает включить в школьную программу профильный комитет Госдумы, могут использоваться для давления на несформированную детскую психику. Об этом заявила психотерапевт Мария Овчарова.

Врач, сама являясь многодетной матерью, выразила серьёзные сомнения в целесообразности некоторых аспектов курса. Особое беспокойство эксперта вызвал акцент на ранних браках — в программе упоминается право вступать в брак с 18 лет, при этом практически отсутствует информация о важности получения высшего образования, личностного роста и накопления жизненного опыта.

«Только школу закончили и всё. А где про высшее образование, про ступени развития личностного роста, про себя? Про набраться жизненного опыта? В основном вся эта программа направлена на то, что «учитесь и размножайтесь», — отметила она в беседе с 360.ru, заявив, что такой подход может негативно влиять на неокрепшую детскую психику.

Эксперт также обращает внимание на недостаточную проработку вопросов воспитания детей. По её мнению, программа не учитывает важный аспект — сможет ли молодой человек, не имеющий достаточного жизненного опыта, стать хорошим родителем. Один из важнейших вопросов заключается в том, кто будет заниматься воспитанием детей, если сами родители ещё не успели повзрослеть.