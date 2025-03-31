Генпрокуратура просит суд приостановить запрет движения «Талибан»* в РФ

Генеральная прокуратура обратилась к Верховному суду Российской Федерации с требованием приостановить действие запрета на деятельность движения «Талибан»* в стране. Об этом сообщила пресс-служба суда, информируя о поступлении административного искового заявления от прокурора.

В пресс-релизе уточняется, что Верховный суд России принял к рассмотрению данное заявление, в котором содержится просьба о временной приостановке действия запрета на «Талибан»*. Это движение внесено в единый федеральный список организаций, включая иностранные и международные, которые в соответствии с российским законодательством признаны террористическими.

«Талибан»* — это радикальная исламистская группировка, основанная в Афганистане в начале 1990-х годов. Она пришла к власти в 1996 году и управляла страной до 2001 года, вводя строгие исламские законы. После свержения группы в 2001 году талибы* продолжали вести партизанскую войну и вновь захватили контроль над Афганистаном в 2021 году.

Напомним, в декабре прошлого года в Госдуме приняли во втором и третьем чтениях законопроект, позволяющий исключать ранее признанные террористическими организации из списка «запрещёнки». В частности, речь идёт о международных организациях.