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31 марта, 13:09

«Практически в Японии»: Лазарев сравнил Токио с российским городом

Певец Сергей Лазарев сравнил парк в Краснодаре с Японией

Певец Сергей Лазарев. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Певец Сергей Лазарев. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Певец Сергей Лазарев сравнил парк Галицкого в Краснодаре с Японией, отметив, что он не уступает Токио по красоте. Своим мнением артист поделился в своих социальных сетях.

«Практически в Японии я, но нет. Это Краснодар», — сказал Лазарев.

29 и 30 марта певец выступал в Краснодаре и признался, что однажды увидел парк Галицкого на фото и захотел там побывать. Увиденное поразило артиста и заставило его сравнивать город с Японией.

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Ранее Лазарев откровенно рассказал об утрате старшего брата в годовщину его гибели. О том, что брата Павла больше нет, певец узнал на гастролях. По его словам, так много он ещё никогда не плакал. Во взрослой жизни родные отдалились, но в детстве были неразлучны. В своих социальных сетях артист поделился любимой детской фотографией с братом.

Алена Пенчугина
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