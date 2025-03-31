«Практически в Японии»: Лазарев сравнил Токио с российским городом

Певец Сергей Лазарев сравнил парк Галицкого в Краснодаре с Японией, отметив, что он не уступает Токио по красоте. Своим мнением артист поделился в своих социальных сетях.

«Практически в Японии я, но нет. Это Краснодар», — сказал Лазарев.

29 и 30 марта певец выступал в Краснодаре и признался, что однажды увидел парк Галицкого на фото и захотел там побывать. Увиденное поразило артиста и заставило его сравнивать город с Японией.