«Практически в Японии»: Лазарев сравнил Токио с российским городом
Певец Сергей Лазарев сравнил парк в Краснодаре с Японией
Певец Сергей Лазарев. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин
Певец Сергей Лазарев сравнил парк Галицкого в Краснодаре с Японией, отметив, что он не уступает Токио по красоте. Своим мнением артист поделился в своих социальных сетях.
«Практически в Японии я, но нет. Это Краснодар», — сказал Лазарев.
29 и 30 марта певец выступал в Краснодаре и признался, что однажды увидел парк Галицкого на фото и захотел там побывать. Увиденное поразило артиста и заставило его сравнивать город с Японией.
Ранее Лазарев откровенно рассказал об утрате старшего брата в годовщину его гибели. О том, что брата Павла больше нет, певец узнал на гастролях. По его словам, так много он ещё никогда не плакал. Во взрослой жизни родные отдалились, но в детстве были неразлучны. В своих социальных сетях артист поделился любимой детской фотографией с братом.