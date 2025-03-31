Ранее судимый россиянин поссорился с коллегами и сжёг их заживо

По данным следствия, 30 марта между работниками лесозаготовительной бригады возникла острая ссора. Обвиняемый, движимый желанием отомстить своим товарищам, совершил поджог. Воспользовавшись тем, что его коллеги находились в жилом вагончике, он облил строение легковоспламеняющейся жидкостью и поджёг его. В результате пожара два человека погибли, сгорев заживо. Третьему рабочему удалось спастись, но он получил серьёзные ожоги и был срочно госпитализирован.