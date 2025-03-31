Ранее судимый россиянин поссорился с коллегами и сжёг их заживо
МВД: В Курганской области лесоруб поджёг вагончик с коллегами
Правоохранители в Курганской области провели задержание 36-летнего местного жителя. Мужчина подозревается в жестоком убийстве коллег, сообщает пресс-служба регионального главка МВД России.
По данным следствия, 30 марта между работниками лесозаготовительной бригады возникла острая ссора. Обвиняемый, движимый желанием отомстить своим товарищам, совершил поджог. Воспользовавшись тем, что его коллеги находились в жилом вагончике, он облил строение легковоспламеняющейся жидкостью и поджёг его. В результате пожара два человека погибли, сгорев заживо. Третьему рабочему удалось спастись, но он получил серьёзные ожоги и был срочно госпитализирован.
Кадр с места происшествия. Фото © СУ СК по Курганской области
При задержании обвиняемый сознался в содеянном. Также стало известно, что он уже имел судимости за другие преступления. Теперь ему грозит до двадцати лет лишения свободы.
Ранее Life.ru сообщал, что в Санкт-Петербург произошла стрельба у дома № 49 по Кронверкскому проспекту. Мужчину ранил женщину и скрылся с места трагедии на машине. Потерпевшую госпитализировали в больницу. Позже тело нападавшего нашли в салоне BMW X5 на Васильевском острове.
Shutterstock / FOTODOM / Matt Benzero